Gucci снял рекламу с пришельцами

Итальянский дом моды Gucci представил несколько кадров из новой рекламной кампании. Они опубликованы на странице бренда в Instagram. Главная тема — представления о будущем и космические путешествия. Героями роликов стали пришельцы.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.