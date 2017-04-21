МИД Украины предложили отправить в отставку для спасения Киева от позора

Отставка Министерства иностранных дел Украины в полном составе может спасти Киев от позорных ситуаций, которые постоянно возникают из-за заявлений дипломатического ведомства. Об этом вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский сказал в кулуарах Ялтинского международного экономического форума, передает в пятницу, 21 апреля, «Крыминформ».

Так высокопоставленный чиновник отозвался на ноту протеста против проведения Ялтинского форума, которую Киев направил Москве. «Единственным возможным выходом для украинской стороны из этой ситуации является прекращение практики работы людей, которые делают такие заявления, непосредственно в правительстве Украины. Потому что подобные заявления дискредитируют прежде всего само украинское государство», — отметил Полонский.

Крымский вице-премьер высказал мнение, что украинский МИД не имеет права на такие демарши. «Кто они такие? Это просто сборище мошенников, негодяев, предателей, которые своими действиями разрушили когда-то в общем-то неплохую страну, неплохое государство. Поэтому вести с ними какой-то диалог, прислушиваться и, главное, как-то серьезно реагировать на то, что они говорят, — это прежде всего дискредитировать самих себя», — сказал он.

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Ранее в тот же день МИД Украины выразил решительный протест России в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума.

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях мероприятия планируется подписание десятков соглашений на сумму более чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие более 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение. Несмотря на отказ Киева признавать результаты плебисцита, российские власти напоминают, что вопрос о принадлежности полуострова закрытым.