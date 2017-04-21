Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума

МИД Украины выразил решительный протест России в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению министерства, проведение этого мероприятия является грубым нарушением Россией государственного суверенитета и законодательства Украины и общепризнанных норм международного права.

Киев высказал категорическое требование о принятии российской стороной неотложных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

МИД призвал немедленно прекратить «практику проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории».

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III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях мероприятия планируется подписание десятков соглашений на сумму более чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие более 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение. Киев отказывается признавать результаты плебисцита, называет полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».