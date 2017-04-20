Власти Крыма отвергли идею создания офшора на полуострове

В Крыму не планируется создавать офшорных зон, сообщил Rambler News Service зампредседателя совета министров Крыма Виталий Нахлупин в кулуарах III Ялтинского международного экономического форума. По его словам, журналисты неверно поняли слова главы региона Сергея Аксенова.

«На сегодняшний день это не офшоризация, а создание легальных экономических схем, где конечный бенефициар бизнеса не виден, — сказал чиновник. — И опять же — формирование через офшорные компании разных мировых юрисдикций, которые на сегодняшний день наиболее защищают информацию о конечных бенефициарах».

При этом Нахлупин подчеркнул, что трактовка, согласно которой Крым будет офшорной зоной, противоречит глобальной стратегии правительства.

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Постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов, комментируя слова Аксенова, пояснил, что глава региона имел в виду расширение возможностей свободной экономической зоны (СЭЗ). «Речь не идет о традиционном понимании офшорной зоны, — сказал он, — Речь идет о том, чтобы придать трастовые формы ведения бизнеса в Крыму в свободной экономической зоне (СЭЗ). По словам чиновника, бенефициары будут известны — российским налоговым и финансовым службам, а во внешний мир эта информация не выдается, потому что «существует несправедливый, нелегитимный санкционный режим, поэтому очевидно, что можно свободную экономическую зону совершенствовать».

III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие более 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.