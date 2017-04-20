Власти Крыма отвергли идею создания офшора на полуострове

В Крыму не планируется создавать офшорных зон, сообщил Rambler News Service зампредседателя совета министров Крыма Виталий Нахлупин в кулуарах III Ялтинского международного экономического форума. По его словам, журналисты неверно поняли слова главы региона Сергея Аксенова.
«На сегодняшний день это не офшоризация, а создание легальных экономических схем, где конечный бенефициар бизнеса не виден, — сказал чиновник. — И опять же — формирование через офшорные компании разных мировых юрисдикций, которые на сегодняшний день наиболее защищают информацию о конечных бенефициарах».
При этом Нахлупин подчеркнул, что трактовка, согласно которой Крым будет офшорной зоной, противоречит глобальной стратегии правительства.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов, комментируя слова Аксенова, пояснил, что глава региона имел в виду расширение возможностей свободной экономической зоны (СЭЗ). «Речь не идет о традиционном понимании офшорной зоны, — сказал он, — Речь идет о том, чтобы придать трастовые формы ведения бизнеса в Крыму в свободной экономической зоне (СЭЗ). По словам чиновника, бенефициары будут известны — российским налоговым и финансовым службам, а во внешний мир эта информация не выдается, потому что «существует несправедливый, нелегитимный санкционный режим, поэтому очевидно, что можно свободную экономическую зону совершенствовать».
III Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 20 по 22 апреля. На полях ЯМЭФ планируется подписание десятков соглашений на сумму более, чем 100 миллиардов рублей. В этом году в форуме принимают участие полторы тысячи человек, представляющие более 40 стран. Из зарубежных делегаций самая многочисленная — итальянская.