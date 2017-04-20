Крым пообещал обеспечить Россию помидорами

Через несколько лет Крым будет обеспечивать Россию помидорами, для этого необходимо построить новые теплицы. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, сообщает Rambler News Service.

По его словам, уже сейчас с полуострова в материковую часть страны поставляются помидоры. «Мы должны еще построить, я думаю, гектаров 150-200 теплиц, я думаю, это в течение трех-пяти лет», — сказал Рюмшин.

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По оценке экспертов РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли, «помидорная война» с Турцией обошлась России в 1,3-1,5 миллиарда долларов, а отечественные потребители лишились возможности приобретать дешевые турецкие томаты.

С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. По данным Bloomberg, Турция решилась на это из-за сохранения части российских санкций, которые касаются импорта овощей, а также визового режима. По словам главы Минсельхоза России, власти не намерены открывать российский рынок томатов для турецких производителей.