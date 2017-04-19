Ткачев пожаловался на турецкий удар в спину

Ограничения на экспорт в Турцию отечественной сельхозпродукции, в том числе пшеницы и подсолнечного масла, являются ударом в спину для российских аграриев. Об этом в среду, 19 апреля, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24», сообщает ТАСС.

По словам министра, потери страны на этом фоне составляют 1,3-1,5 миллиарда долларов. «Мы этого не ожидали. Это такой в определенной степени удар в спину, и мы очень надеемся на нормализацию российско-турецких отношений», — сказал он.

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Поставки в Турцию составляют около 10 процентов отечественного сельскохозяйственного экспорта, отметил Ткачев. При этом власти не намерены открывать российский рынок томатов для турецких производителей. «Позиция правительства — мы помидорный рынок открывать не собираемся», — сказал Ткачев.

С 15 марта Анкара ввела пошлины на ввоз российской продукции. По данным Bloomberg, Турция решилась на это из-за сохранения части российских санкций, которые касаются импорта овощей, а также визового режима.

В феврале Ткачев также назвал укрепление рубля ударом по экономике России. «Доллар — 57 [рублей] — это не катастрофа, но это удар по нашей отечественной экономике», — сказал он.