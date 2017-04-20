Фийон назвал Крым исторически русской территорией

Россия никогда не уйдет из Крыма, который исторически является ее территорией. Об этом заявил кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro.

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — приводит его слова РИА Новости.

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Фийон отметил, что в крымском вопросе необходимо учитывать «два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа»: уважение границ и право народов на самоопределение.

«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — отметил политик.

Кандидат от республиканцев также предложил организовать конференцию под эгидой ООН, «которая позволит найти решение по крымскому вопросу».

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума, подавляющее большинство участников которого проголосовали за это решение. Киев отказывается признавать итоги плебисцита, называет полуостров оккупированной территорией и требует вернуть его. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».