В Совфеде отреагировали на заявление Фийона о статусе Крыма

Заявление кандидата на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона об исторически российском Крыме рано или поздно будет восприниматься во всем мире как норма, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом говорится в комментарии сенатора, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

«Просто французский политик, в отличие от своих западных коллег, реально смотрит на ситуацию и не отягощен никакими идеологическими предрассудками», — отметил сенатор.

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В интервью газете Le Figaro Фийон высказал мнение, что Москва никогда не откажется от полуострова. «Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал французский политик.

По его словам, в крымском вопросе необходимо учитывать «два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа»: уважение границ и право народов на самоопределение. При этом Фийон указал, что полуостров «русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения».

Крым воссоединился с Россией весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказывается признавать итоги плебисцита и называет полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает, что процедура была проведена в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.