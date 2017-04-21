Песков отказался комментировать сообщения СМИ о стягивании сил к границе с КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западных СМИ о том, что российское руководство якобы приняло решение о передислокации военных сил к границе с КНДР. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», — заявил Песков.

По данным агентства, ранее британская газета Daily Mail написала, что российский лидер Владимир Путин отдал приказ направить дополнительные военные силы и технику на границу с Северной Кореей, опасаясь потока беженцев в случае нанесения ракетного удара США по КНДР.