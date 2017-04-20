Россию удивили сообщения о якобы блокировании заявления в Совбезе ООН по КНДР

Постпредство России при ООН выразило удивление в связи с сообщениями о том, что российская делегация якобы заблокировала проект заявления Совета Безопасности всемирной организации для прессы с осуждением ракетного пуска КНДР, осуществленного 16 апреля. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте ведомства.

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В постпредстве пояснили, что соответствующий проект действительно был внесен делегацией США, но в нем обнаружились ранее несогласованные формулировки. «Из стандартного текста были удалены слова "через диалог" (through dialogue) применительно к поиску путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Как известно, эти слова являются цитатой из п.48 последней резолюции СБ ООН 2321 по санкциям в отношении КНДР», — отмечается в сообщении.

После того, как поступило требование восстановить текст, имеющий важное политическое значение, США без объяснения причин свернули работу над документом и заявили, что Россия «заблокировала» заявление для прессы. При этом раньше никаких сомнений у американской делегации формулировка не вызывала.

Ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. КНДР в ответ заявила, что в этом случае осуществит превентивный удар.

С 2016-го Северная Корея периодически проводит ракетные пуски, очередной состоялся 16 апреля и, по данным Пентагона, закончился провалом — снаряд взорвался почти сразу после старта.