Французский премьер сообщил об отсутствии планов отменять выборы из-за теракта

Глава французского правительства Бернар Казнев заявил, что нападение на полицейских в Париже не повлияет на проведение президентских выборов. Об этом сообщает Liberation.

«Ничто не помешает демократическому волеизъявлению. Я обращаюсь к ответственности и достоинству граждан. Это наш долг не поддаваться страху, запугиванию, манипулированию, попыткам расколоть наше единство», — заявил Казнев по итогам экстренного заседания Совета национальной безопасности.

Он также напомнил, что безопасность в ходе первого тура голосования, назначенного на 23 апреля, будут обеспечивать 50 тысяч полицейских, жандармов, сотрудников спецслужб и военнослужащих.

Нападение на полицейских было совершено вечером 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем стражей порядка остановилась машина. Из нее вышел мужчина и открыл огонь из автомата. Один из сотрудников был убит на месте, двое его коллег получили серьезные ранения. Преступник был ликвидирован, его сообщнику, предположительно, удалось скрыться.

Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».