«Норникель» откроет в Красноярском крае гольф-клуб и детский технопарк

Компания «Норикель» в рамках Красноярского экономического форума презентовала четыре новых проекта по улучшению качества жизни в регионе: обустройство поселка Тухард на Таймыре, пойма реки Базаихи в Красноярске, открытие гольф-клуба и детского технопарка «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый проект будет осуществлен совместно с администрацией Таймырского района. Компания потратит на новое жилье для поселка 90 миллионов рублей. Та же сумма будет выделена из бюджета района на создание социальной инфраструктуры для построенных домом, сообщил глава Таймыра Сергей Ткаченко. «Это яркий пример государственно-частного партнерства», — заметила вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.

Обустройство поймы текущей через Красноярск Базаихи будет осуществлено совместно с городскими властями. «Уверен, что общими усилиями мы сделаем многое, чтобы преобразовать городскую среду, чтобы она стала современной, комфортной и удобной», — прокомментировал инициативу глава города Эдхам Акбулатов.

Также Норникель подписал соглашения с Минспорта края и с Сибирским федеральным университетом (СФУ) о модернизации существующей и создании новой современной спортивной инфраструктуры на территории Красноярского края. В частности, в рамках соглашения планируется построить в Красноярске гольф-центр.

На открытый 21 апреля детский технопарк «Кванториум» в Красноярске выделено 75,7 и 56,3 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов. «Норникель», в свою очередь, инвестирует в проект 40 миллионов. «На этой площадке будет формироваться новое поколение талантливых, профессиональных людей, которые, получив навыки в школьном возрасте, смогут работать в интересных компаниях, научных институтах, университетах, где будут добиваться значимых для страны и всего мира результатов», — заявил на церемонии открытия вице-премьер Аркадий Дворкович.