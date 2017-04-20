«Норникель» поможет построить научно-технологический центр в Сибири

«Норильский никель» на Красноярском экономическом форуме подписал с Сибирским федеральным университетом (СФУ) дополнительное соглашение о создании научно-технологического центра стоимостью более 100 миллионов рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Подписи под документом поставили исполняющий обязанности ректора СФУ Евгений Ваганов и вице-президент, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления «Норникеля» Елена Безденежных.

По словам Безденежных, сотрудничество компании и университета не ограничится одной лабораторией. «У нас есть планы и в сфере экологии, науки, образования и подготовки кадров. Это всего лишь частичка взаимодействия, которая показывает, насколько длинен и долог этот путь совместной работы», — отметила она.

В 2017 году при поддержке «Норникеля» в Сибирском федеральном университете начнет работу научно-технологический центр по разработке динамической системы управления, контроля качества добычи и переработки минерального сырья. Компания уже вложила в проект 90 миллионов рублей. Для обеспечения дальнейшего функционирования центра «Норникель», в соответствии с дополнительным соглашением, перечислит в качестве добровольного пожертвования еще 30 миллионов рублей.

В марте сообщалось, что «Норникель» в 2016-м году направил более шести миллиардов рублей на благотворительность.

«Норильский никель» — один из лидеров мировой никелевой отрасли. На его долю приходится добыча 20 процентов мирового никеля и более 50 процентов палладия.

