Ролик о Навальном-Гитлере удалили с YouTube

Видео под названием «Гитлер 1945 / Навальный 2018 — Можем повторить!» изъято из сервиса YouTube.

Ролик удалили из-за заявления о нарушении авторских прав, которое было получено от пользователя Инокентий Тракторист.

21 апреля это видео прокомментировали в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, за созданием ролика могут стоять сторонники оппозиционера Алексея Навального.

Видео появилось в интернете ранее в апреле. Ролик, в котором основатель Фонда борьбы с коррупцией сравнивается с лидером нацистской Германии, успел набрать более двух миллионов просмотров.

Как сообщал ряд СМИ, появление дискредитирующих материалов о Навальном могло стать частью кампании по формированию его негативного образа перед президентскими выборами в марте 2018 года.

В декабре 2016-го Навальный объявил о планах баллотироваться на пост президента России. Однако возможность реализации этого намерения сейчас под вопросом из-за условного срока по делу «Кировлеса».