Макрон обошел Ле Пен при подсчете голосов

Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эммануэль Макрон в ходе подсчета голосов обошел свою соперницу, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен по итогам первого тура. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

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По последним данным, после подсчета 33,2 миллиона голосов Макрона поддержали 23,11 процента избирателей, Ле Пен — 23,08 процента.

Первоначально сообщалось о лидерстве Ле Пен, однако по мере того как количество подсчитанных голосов увеличивалось, разрыв между двумя кандидатами сокращался.

О лидерстве Макрона ранее свидетельствовали и результаты экзитполов.