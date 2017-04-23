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Макрон обошел Ле Пен при подсчете голосов

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон

Кандидат в президенты Франции от движения «Вперед» Эммануэль Макрон в ходе подсчета голосов обошел свою соперницу, лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен по итогам первого тура. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

По последним данным, после подсчета 33,2 миллиона голосов Макрона поддержали 23,11 процента избирателей, Ле Пен — 23,08 процента.

Первоначально сообщалось о лидерстве Ле Пен, однако по мере того как количество подсчитанных голосов увеличивалось, разрыв между двумя кандидатами сокращался.

О лидерстве Макрона ранее свидетельствовали и результаты экзитполов.

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