Ле Пен пообещала защитить Францию от «безудержной глобализации»

Кандидат в президенты Франции от движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая, по предварительным данным, выходит во второй тур выборов, пообещала защитить свою страну от «безудержной глобализации». Об этом сообщает Reuters.

«Этот результат — исторический, и он налагает на меня огромную ответственность за защиту французской нации, за ее единство, безопасность, культуру, процветание и независимость», — сказала Ле Пен, выступая перед своими сторонниками в Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале.

«Главное, что поставлено на карту на этих выборах, — это пугающая глобализация, которая угрожает нашей цивилизации», — добавила она, призывая французских избирателей избавиться от оков «высокомерной элиты».

По словам Ле Пен, она преодолела первый шаг к Елисейскому дворцу, передает РИА Новости. «Вы привели меня во второй тур, и я выражаю вам, мои избиратели-патриоты, свою самую глубокую благодарность. Первый этап, который должен привести к Елисейскому дворцу, пройден», — сказала она.

По мнению Ле Пен, нынешний президент Франции Франсуа Олланд допустил массу ошибок за свое пятилетнее правление, и этот период — «катастрофический». «Французы должны воспользоваться возможностью, которая открылась перед ними», — сказала она.

Во Франции в воскресенье, 23 апреля, прошел первый тур выборов президента. Согласно данным МВД после подсчета 44,89 процентов голосов, во второй тур проходят Ле Пен с результатом 24,30 процента голосов и лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набравший 22,28 процента. Представитель правого движения «Республиканцы» Франсуа Фийон набирает 19,60 процента, лидер движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 18,16 процента.