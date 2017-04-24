Названы десять лучших маршрутов для автомобильных путешествий

Эксперты газеты The Telegraph составили список из десяти лучших маршрутов мира для путешествий на автомобиле. В перечень, места в котором не ранжируются, вошла поездка длиной почти 200 километров по центральной Калифорнии.

Маршрут начинается в городе Монтерей и движется на юг вдоль Тихого океана. Он проходит по популярному у туристов городу Кармель, а также малонаселенному району Калифорнии Биг-Сур, которому посвящен одноименный роман писателя Джека Керуака. Путь заканчивается в населенном пункте Морро-Бэй.

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В топ-10 также попала дорога North Coast 500 в северной части Шотландии длиной порядка 830 километров. Ее называют «шотландским ответом» знаменитому американскому шоссе Route 66. Она объединяет несколько самых труднодоступных трасс региона. Во время поездки можно любоваться озерами, замками и горами.

Кроме того, в перечне оказалась высокогорная дорога Гросглоккнер в Австрии. Она соединяет земли Зальцбург в центральной части страны и Каринтию на юге. Длина дороги, представляющей собой серпантин из 36 поворотов, составляет около 48 километров. Ее максимальная высота — порядка 2,5 тысячи метров.

В перечень также вошли другие (помимо Калифорнии) маршруты по Северной Америке, Уэльсу, ЮАР, Италии, острову Мэн в Ирландском море (коронное владение Британии), Австралии и Норвегии.