Названы самые экзотические авиамаршруты россиян

Самыми необычными маршрутами путешествий россиян за прошедший год стали Бенин, Габон и ряд других африканских стран, а также некоторые государства Латинской Америки. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 20 февраля, рассказали представители туристического сервиса «Туту.ру».

Эксперты компании проанализировали информацию об оформленных российскими путешественниками авиабилетах с вылетами с 1 января 2016 года по 28 февраля 2017 года. В итоге они выяснили, что за данный период по одному перелету из России было совершено по таким направлениям, как города Котону (Бенин), Либревиль (Габон), Лусака (Замбия), столица Колумбии Богота, Браззавиль (Республика Конго) и Манагуа (Никарагуа).

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При этом самым дорогим из упомянутых маршрутов стало путешествие в Манагуа. За билет в один конец из Санкт-Петербурга россиянин заплатил почти 100 тысяч рублей.

В число направлений, куда за год было куплено не более двух авиабилетов, вошли Корор (Палау), Янгон (Мьянма), Виндхук (Намибия), Катманду (Непал), Лагос и Порт-Харкорт (Нигерия). Перелет из Петербурга в Порт-Харкорт и обратно обошелся туристу в 130 тысяч рублей в экономклассе.

Не более трех билетов было куплено в Монтевидео (Уругвай), Аккру (Гана), Окленд и Крайстчерч (Новая Зеландия), Хартум (Судан). Лидером по дороговизне здесь стал перелет в одну сторону Москва — Монтевидео (68 тысяч рублей).

По информации сервиса Kupibilet.ru, самыми редкими маршрутами путешествий россиян в 2016 году оказались города Лилль (Франция), Картахена (Колумбия), Нассау (столица Багамских Островов) и Сакраменто (Калифорния).