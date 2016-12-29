Эксперты назвали необычные маршруты путешествий россиян

Эксперты определили направления перелетов, которые реже всего выбирали россияне в уходящем году. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса Kupibilet.ru, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 29 декабря.

Специалисты выяснили, в какие пункты назначения из Москвы реже всего летали российские туристы. Лидерами стали четыре маршрута: города Лилль (Франция), Картахена (Колумбия), Нассау (столица Багамских Островов) и Сакраменто (Калифорния). В каждый из них россияне приобрели по пять билетов за год.

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На втором месте с результатом в шесть бронирований находятся три населенных пункта. Это Прая (столица Кабо-Верде), испанская Севилья и Гватемала, расположенная в одноименной республике в Центральной Америке.

Замыкает тройку город на северо-западе Алжира Тлемсен. За год россияне приобрели семь билетов для перелета туда. На четвертой позиции — Омаха в американском штате Небраска (восемь бронирований).

Пятая позиция досталась Галапагосским островам в Эквадоре, куда билеты заказывали 14 раз. Это направление стало и самым дорогим в рейтинге — почти 73 тысячи рублей на человека в оба конца.

В понедельник, 26 декабря сервис Skyscanner признал Испанию самой популярной у российских туристов страной в 2016 году. В тройке лидеров также оказались Таиланд и Италия.

