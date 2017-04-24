В турецком детском саду инсценировали попытку госпереворота

Воспитанники одного из турецких детских садов поставили сценку, в которой изобразили попытку неудавшегося государственного переворота. Об этом сообщает CNN Türk.

Дети с игрушечным оружием в руках читали стихи, выступал военный оркестр. Один из воспитанников детсада изображал мученика, павшего в боях с повстанцами. Его «бездыханное тело» по традиции было накрыто государственным флагом.

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15 июля прошлого года в Турции была предпринята попытка госпереворота, в результате которой погибли свыше 230 человек. Еще более 2,1 тысячи получили ранения. После подавления путча в стране начались массовые чистки в органах власти, государственного управления, судах, учреждениях сферы образования, армии и спецслужбах. Были закрыты более 130 СМИ, свыше 81 тысячи человек были отстранены от работы или уволены. 32 тысячи фигурантов дела о попытке мятежа находятся под стражей.

Власти обвинили в организации путча проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали, чтобы Вашингтон выдал религиозного деятеля. Сам оппозиционер осудил попытку переворота и заявил о своей непричастности к ней.