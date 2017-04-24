Китайская семейная пара оборудовала свой дом гробами

Китайская семейная пара из провинции Юннань построила внутри собственного дома две усыпальницы и оборудовала их гробами. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По информации издания, Лю Сяну и его супруга возвели два склепа 30 лет назад, потратив на них 970 юаней (около 140 долларов), а потом купили гробы. Один склеп расположен в спальне, второй — в гостиной, около него стоит обеденный стол.

Лю пояснил, что их дом никто не захочет наследовать, поэтому он послужит отличным укрытием для склепов от дождя и ветра. По словам мужчины, они с женой договорились: первый умерший будет захоронен в одном из склепов, а переживший его супруг останется жить в этом доме до собственной смерти.

В марте сообщалось о британце, который похоронил себя заживо в гробу с вентиляцией и Wi-Fi. Своей акцией Джон Эдвардс хотел убедить наркоманов и алкоголиков вернуться к здоровому образу жизни, пока им самим не пришлось лечь в могилу.