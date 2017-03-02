Житель Северной Ирландии похоронил себя заживо в гробу с вентиляцией и Wi-Fi

Житель британского города Белфаст (Северная Ирландия) на три дня переехал в гроб, чтобы помочь людям, которые страдают от вредных привычек или депрессии. Об этом сообщает издание Belfast Live.

В среду, 1 марта, возле одной из городских церквей выкопали глубокую могилу. В ней погребли просторный гроб, в котором можно не только лежать, но и сидеть. Кроме того, внутри есть освещение, вентиляция и Wi-Fi. Основатель благотворительной организации Walking Free Джон Эдвардс планирует провести там три дня.

Он ведет видеотрансляцию из могилы, а также общается через интернет с алкоголиками и наркоманами. «Хочу поговорить с ними из могилы, пока они сами туда не попали, и дать им надежду», — объясняет Эдвардс. Он рассчитывает, что необычная акция привлечет внимание миллионов людей со всего мира.

17 февраля сообщалось, что российский блогер Габар на сутки похоронил себя заживо и ведет прямую трансляцию из гроба на своем YouTube-канале. По словам мужчины, таким образом он решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве.