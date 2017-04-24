Канадская авиакомпания по ошибке отправила собаку в другой конец страны

Служащие канадской авиакомпании WestJet по ошибке перевезли собаку в другой регион страны. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел 19 апреля. Канадка Терри Питтман (Terri Pittman) отправила своего пса Купера (Cooper) из города Галифакса на востоке страны в населенный пункт Дир Лейк на острове Ньюфаундленд. В Дир Лейке проживают родственники женщины, которые должны были присмотреть за собакой, в то время как она сама планировала улететь на Ямайку и сыграть там свадьбу.

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Однако по неизвестной причине лабрадуделя (помесь лабрадора-ретривера и пуделя) посадили на рейс до города Гамильтон в центральной части Канады. Гамильтон находится примерно в 2,5 тысячи километров от Дир Лейка.

По прибытии туда Купер сбежал после того, как его вывели из аэропорта. Питтман, которую уведомили о пропаже пса, прилетела с Ямайки в Гамильтон. Вместе с местными жителями, узнавшими о происшествии через социальные сети, женщина начала поиски питомца. Его обнаружили в пятницу, 21 апреля. Собака была жива и невредима.

Представители WestJet пообещали оплатить услуги ветеринарной клиники, куда Купера доставили для осмотра, а также покрыть другие расходы, которые могли возникнуть в ходе поисков животного.

В начале апреля стало известно об истории нидерландского туриста Милана Шиппера, который случайно улетел в Канаду вместо Австралии.