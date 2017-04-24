В ЛНР отказались обесточивать подконтрольную Киеву территорию

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) не будут прекращать поставки электроэнергии на подконтрольную Киеву территорию, даже если украинские энергетики отключат населенные пункты ЛНР от своих сетей. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий, передает «ЛуганскИнформЦентр».

«В отличие от них, мы не будем так поступать со своими людьми. Но мы тоже найдем способ, как донести эту информацию до определенных кругов, которые вместо Украины умеют принимать решения», — сказал глава ЛНР.

Как отмечает издание, власти самопровозглашенной республики заявили о готовности к прекращению подачи электроэнергии с украинской стороны.

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Ранее в понедельник сообщалось, что украинские энергетики с 25 апреля прекратят поставки электроэнергии на территорию ЛНР. Государственное предприятие «Энергорынок» направило соответствующие документы компании «Луганское энергетическое объединение» по согласованию с министерством энергетики в Киеве.

На Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита угля. Поставки топлива с территории ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев также принял решение о полной грузовой транспортной Донбасса.