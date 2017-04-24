Украинские энергетики с 25 апреля обесточат территорию ЛНР

Энергетики с 25 апреля по решению правительства Украины прекратят поставки электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу компании «Луганское энергетическое объединение» Владимира Грицая.

«С 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25-го апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен», — сказал он в эфире украинского телеканала.

Грицай отметил, что будет также прекращена подача электроэнергии для нужд Попаснянского водоканала. По его словам, в субботу, 22 апреля, его предприятие получило соответствующие документы от государственной компании «Энергорынок», согласованные с министерством энергетики в Киеве.

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Агентство подчеркивает, что «Луганское энергетическое объединение» неоднократно обращалось в кабинет министров Украины с просьбой принять решение об ограничении или прекращении поставок электроэнергии в ЛНР.

Также в субботу представитель ополчения ЛНР заявил, что украинская сторона готовит новую диверсию Счастьенской теплоэлектростанции.

На Украине действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев также принял решение о полной грузовой транспортной блокаде самопровозглашенных республик Донбасса.