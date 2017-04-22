ЛНР обвинила Киев в подготовке диверсии на Счастьенской ТЭС

Украинская сторона готовит новую диверсию против жителей самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает «ЛуганскИнформЦентр» в субботу, 22 апреля.

Материалы по теме Блокадный статус Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом Неизлечимая энергозависимость К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине

По его словам, было зафиксировано, «что на территорию Счастьенской ТЭС было завезено 200 неустановленных контейнеров». «Поскольку изношенность оборудования на электростанции составляет почти 80 процентов, угля для работы нет, то Украина не придумала нечего лучшего, как подорвать ТЭС и обвинить в этом Народную милицию ЛНР», — заявил Марочко.

Он предостерег Киев от необдуманных действий. Подполковник также напомнил, что 21 апреля в Луганской областной военно-гражданской администрации (расположена в Северодонецке, на подконтрольной Киеву территории Луганской области) заявили о прекращении подачи электроэнергии на территорию ЛНР с 00:00 часов 25 апреля.

В администрации отмечали, что подача будет прекращена из-за неуплаты.

17 апреля Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины хранят на складе в Станично-Луганском районе (подконтрольная Киеву часть Луганской области) отравляющие вещества.

Несколько месяцев назад на Украине был введен режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду ДНР и ЛНР.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев попытался подавить выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти на Украине.