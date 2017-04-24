Суд признал агрохолдинг «Разгуляй» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупный российский агрохолдинг «Разгуляй». Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает РИА Новости.

В отношении компании открыто конкурсное производство. Процедуру банкротства инициировал другой агрохолдинг — «Русагро».

В конце октября 2016 года на «Разгуляе» было введено внешнее наблюдение. Тогда сообщалось, что суд включил долг компании перед «Русагро» в размере более четырех миллиардов рублей в третью очередь реестра кредиторов. До этого сторонам не удалось заключить мировое соглашение.

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Три года назад бывший владелец «Разгуляя» Игорь Потапенко стал фигурантом уголовного дела о хищении у агрохолдинга более 20 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2007-2010 годах топ-менеджеры компании заключили несколько договоров с фирмами-однодневками на покупку земель. Следователи считают, что деньги ушли на счета фиктивных компаний, а затем были похищены.

Группа «Разгуляй» объединяет три отраслевых направления: сельскохозяйственное, зерновое и сахарное, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, семь мукомольных предприятий, три крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем группы находится более 460 тысяч гектаров земли.