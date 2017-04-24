Банк JPMorgan Chase заморозил депозит разработчика российских атомных лодок

С середины 2015 года пять миллионов долларов, принадлежащие Центральному конструкторскому бюро морской техники «Рубин», заморожены американским банком JPMorgan Chase. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ЦКБ МТ «Рубин» за 2016 год, опубликованной Центром раскрытия корпоративной информации.

В июле 2015 года «Рубин» должен был получить на свой расчетный счет в Альфа-банке деньги, представляющие собой валютный депозит в размере пяти миллионов долларов и начисленные на него проценты. Соответствующий вклад делался в октябре 2014-го в банке «Открытие».

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Однако на счет в Альфа-банке поступила только сумма процентов (около 130 тысяч долларов). Тело депозита было заморожено JPMorgan Chase, внешним банком-корреспондентом при перечислении в международной системе SWIFT. При этом в JPMorgan Chase сослались на то, что владелец счета «Рубин» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, попавшей под санкционные ограничения на проведение расчетов в валюте США. На основании этого в банке заявили о блокировании депозита вплоть до получения лицензии на проведение платежа от Федерального казначейства США.

Оперативное направление в Федеральное казначейство запроса на разблокировку не привело ни к чему: авторы отчета пишут, что на данный момент нет никакой информации о его рассмотрении. По итогам длительных разбирательств, как указано в пояснительной записке, в августе 2016 года «Рубин» и «Открытие» заключили мировое соглашение о том, что банк из своих средств компенсирует депозит и полагающиеся за время просрочки проценты, если американская сторона не разблокирует средства до августа 2017 года.

Санкции против Объединенной судостроительной компании был введены в июле 2014 года решение правительства США. Решение стало составной частью комплекса мера политико-экономического давления на Москву в связи с сецессией Крыма и обвинениями во вмешательстве в конфликт на востоке Украины.

ЦКБ МТ «Рубин» — один из ведущих разработчиков российских атомных и дизель-электрических подводных лодок. В частности, бюро разрабатывало проекты стратегических ракетоносцев проектов 667, 941 и 955, а также атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами проекта 949.