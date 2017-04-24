101-летняя индийская бегунья преодолела стометровку

В городе Окленд (Новая Зеландия) 101-летняя спортсменка Ман Каур (Man Kaur) из Индии преодолела стометровку за минуту и 14 секунд. Об этом сообщает в понедельник, 24 апреля, BBC.

Отмечается, что Каур была единственной бегуньей на Всемирных играх ветеранов спорта в данной возрастной категории. Женщина прошла медицинскую проверку перед началом соревнования.

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Каур начала заниматься спортом в 93 года. Она заинтересовалась физической активностью вместе со своим сыном Гурдевом (Gurdev).

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