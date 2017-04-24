Гаишника из Саратова уличили в краже эпилятора и презервативов

В Саратове проводится проверка по факту кражи полицейским товаров из гипермаркета. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 22 апреля сотрудник ДПС пытался вынести из магазина несколько предметов на сумму примерно 4,9 тысячи рублей. Когда 25-летний полицейский выходил из гипермаркета, его остановили охранники. Похищенное впоследствии было изъято стражами порядка.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, среди товаров, которые, предположительно, забрал полицейский, были женский эпилятор, несколько упаковок презервативов и гелевые ручки.

В свою очередь, в пресс-службе главка МВД по Саратовской области заявили, что, если вину полицейского докажут, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность.

Статья 158 УК РФ («Кража») предусматривает штраф, принудительные работы или до двух лет колонии.