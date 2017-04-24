Подражавший Трампу австралийский премьер добился роста популярности

«Австралия прежде всего!» — именно такой лозунг позволил австралийскому премьеру Малкольму Тернбуллу добиться роста своей популярности у избирателей. Об этом сообщает Reuters.

Ужесточение миграционных правил и порядка получения гражданства под этим лозунгом привело к росту поддержки главы кабмина на четыре процента. Как отмечает информагентство, к таким мерам Тернбулл прибегает для того, чтобы увеличить свои шансы на переизбрание в 2019 году.

«Америка прежде всего!» — один из предвыборных слоганов президента США Дональда Трампа, используя который он смог добиться победы на на выборах в ноябре 2016 года.