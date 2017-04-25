Косачев объяснил сокращение финансовой помощи Украине со стороны США

Планы США сократить объем финансовой помощи Киеву почти на 70 процентов свидетельствуют о том, что Украина не относится к числу приоритетных для Вашингтона направлений. Такую оценку высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во вторник, 25 апреля, передает РИА Новости.

Российский сенатор отметил, что Вашингтон намеревается сократить поддержку развивающихся стран, и Украина проходит именно по этой бюджетной статье, а не как «передовая борьбы за свободу». «Деньги из программ помощи на развитие предполагается перевести на цели, имеющие непосредственное отношение к национальной безопасности США. Сигнал очевидный: Украина к таким целям не относится», — заявил Косачев.

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По его мнению, «в Вашингтоне пока не видят внятного эффекта от массированных вливаний в Украину». При этом парламентарий указал на прагматичный подход, свойственный администрации нынешнего президента Дональда Трампа. «Все предельно просто и цинично: будет от вас польза для Америки — будут деньги. Привет незалежной Украине», — отметил сенатор.

Накануне, 24 апреля, СМИ сообщили со ссылкой на бюджетный документ, что США намерены уменьшить размер финансовой помощи Украине на 68,8 процента. Таким образом объем поддержки должен сократиться с 570 до 177 миллионов долларов. Сэкономленные средства будут перераспределены в пользу направления, тесно связанного с национальной безопасностью.

Проект бюджета на 2018 года Вашингтон обнародовал в марте. Сообщалось, что планируется на треть сократить помощь развивающимся странам, однако деталей не приводилось.