В Киеве анонсировали возможное прекращение электроснабжения ДНР

Киев рассматривает возможность прекращения поставок электроэнергии на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил заместитель министра Украины по вопросам беженцев Георгий Тука, сообщает во вторник, 25 апреля, телеканал «112 Украина».

Чиновник подчеркнул, что к таким мерам украинские энергетики могут прибегнуть из-за имеющейся у ДНР задолженности. «Говорить о каких-то перспективах погашения существующей задолженности было бы слишком оптимистично. К сожалению, я должен констатировать, что, с моей точки зрения, это может привести к отключению на постоянной основе», — пояснил Тука.

Вместе с тем замминистра отметил, что при общей задолженности перед энергетиками всей Донецкой области, в том числе и контролируемой Киевом территории, в размере 5,8 миллиарда гривен (около 12 миллиардов рублей), только 500 миллионов гривен (примерно миллиард рублей) составляют долги потребителей в ДНР.

Материалы по теме Неизлечимая энергозависимость К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине

Ранее в этот же день сообщалось, что в Луганске энергетики восстановили электроснабжение большей части города после отключения от украинских электросетей. Днем ранее о прекращении электроснабжения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявил глава украинской компании «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай.

На Украине с февраля введен режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог из Донбасса, которую устроили украинские радикалы. В середине марта Киев также принял решение о полной грузовой транспортной блокаде самопровозглашенных республик.