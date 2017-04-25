В ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения

Энергетики восстановили электроснабжение большей части районов Луганска. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

Отмечается, что подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов города менее чем через час после отключения. По состоянию на 01:00 электричества не было только в южных кварталах Луганска. Также сообщается, что в других городах и районах самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подача электроэнергии потребителям не прерывалась, частично и ненадолго были обесточены лишь Алчевск и Перевальск.

Ранее в этот же день украинская сторона прекратила подачу электричества на территорию ЛНР. Света не было во всем городе, коммунальные службы приступили к работе над восстановлением подачи тока.

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24 апреля прекращение электроснабжения ЛНР анонсировал глава украинской компании «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай. «С 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону. Соответственно, сейчас наши технические службы проводят определенные мероприятия, и с 25 апреля, с ноля часов, переток должен быть полностью отключен», — сказал он.

На Украине действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Поставки топлива были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими радикалами. В середине марта Киев также принял решение о полной грузовой транспортной блокаде самопровозглашенных республик Донбасса.