Россия обеспечит ЛНР электричеством

Правительство России решило обеспечить неподконтрольную Киеву часть Луганской области электроснабжением. Об этом сообщил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Его слова во вторник, 25 апреля, приводит «Интерфакс».

Грызлов отметил, что на такой шаг Москва идет в связи с «действиями властей Украины» и «в рамках гуманитарной поддержки».

Полпред подчеркнул, что ситуация с отключением электроэнергии в Луганске «стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины».

«Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе», — добавил он.

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По оценке Грызлова, налицо все больше признаков того, что Киев хочет «реинтеграции Донбасса только на словах».

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что с 25 апреля будут приняты «меры по прекращению перетоков электрической энергии с контролируемой на неконтролируемую территорию Луганской области». Причиной приостановки назван копившийся в течение длительного времени долг за поставленный и потребленный ресурс. В итоге в ночь на вторник сообщалось об отключении электричества в Луганске, однако в скором времени стало известно о восстановлении электроснабжения большинства районов города.

Как напоминает gordonua.com, в декабре 2016 года гендиректор «Луганского энергетического объединения» (единственный поставщик электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики) Владимир Грицай заявил, что долг ЛНР перед предприятием составляет 6 миллиардов гривен (12,6 миллиарда рублей).