Кремль прокомментировал решение Украины об отключении ЛНР от электричества

Своим решением о прекращении поставок электричества в Луганскую область украинские власти предприняли очередной шаг по отторжению этой территории. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 25 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот — отдаляет нас от окончательной цели», — сказал Песков.

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Ранее во вторник сообщалось, что компанией «Укрэнерго» с 25 апреля будут приняты «меры по прекращению перетоков электрической энергии с контролируемой на неконтролируемую территорию Луганской области». Причиной такого решения названа неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную электроэнергию.

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что правительство России «в рамках гуманитарной поддержки» решило обеспечить неподконтрольную Киеву часть Луганской области электроснабжением.

Луганск был обесточен в ночь на 25 марта. Энергетики восстановили электроснабжение в большинстве районов города менее чем через час после отключения. По состоянию на 01:00 электричества не было только в южных кварталах Луганска.