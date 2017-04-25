В Алма-Ате мужчина избил девушку-полицейского с криком «На колени во имя Иисуса»

В Алма-Ате мужчина избил девушку-полицейского, когда сотрудница органов внутренних дел вместе с группой граждан попыталась помешать ему увести с территории школы ребенка. Видео инцидента опубликовал сайт Tengrinews.kz.

На записи мужчина с велосипедной цепью в руке обнимает ребенка, говоря: «Скажи, что я твой папа». Затем он пытается отогнать собравшихся людей словами «По домам, кетши ("пошли отсюда" на казахском — прим. «Ленты.ру») во имя Иисуса, демоны!» После этого мужчина начинает пинать пытавшуюся ему противодействовать девушку-полицейского с криком «На колени во имя Иисуса!».