Мутко причислил себя к поклонникам Месси

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко признался, что является большим поклонником нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Слова чиновника во вторник, 25 апреля, приводит ТАСС.

«Я очень уважаю сборную Аргентины, как и миллионы болельщиков, я — большой поклонник Месси. Он прошел сложный путь в футболе, сделал себя сам. Все мы видели, что он показал в последнем матче "Барселоны" и "Реала"», — заявил Мутко.

23 апреля каталонцы со счетом 3:2 обыграли «Реал» в «Эль-Класико». Решающий мяч на последней минуте встречи забил Месси. При этом нападающий получил травму в первом тайме, столкнувшись с защитником сливочных Марсело, и в перерыве выплюнул на пол выбитый зуб.

29-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Он провел в составе сине-гранатовых 377 матчей, отметившись 343 голами. Кроме того, в его активе 117 матчей и 58 забитых мячей за сборную Аргентины. Месси — четырехкратный обладатель «Золотого мяча».