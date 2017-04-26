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Американцы обнаружили «огненные врата ада»

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В сети обратили внимание на фотографию пострадавшего от удара молнии дерева и сравнили его с огненными вратами ада. Оригинальный снимок был опубликован в Twitter-аккаунте американского метеоролога Джеймса Спанна (James Spann). «Это дерево было поражено молнией в Болдуине, штат Миссисипи. Оно выгорело изнутри», — отметил он.

Пост Спанна, за четыре дня набрав более 25 тысяч лайков и 11 тысяч ретвитов, стал вирусным, а фотография вызвала бурную реакцию пользователей Twitter.

Некоторые начали сравнивать обожженное дерево с порталом в потусторонний мир, входом в «Обливион» из видеоигры TES: Oblivion и входом в ад. «Да у нас тут портал в Мордор», — обрадовался начитавшийся «Властелина колец» пользователь.

Сотрудники издания Mashable также включились в игру и предположили, что на снимке Спанна запечатлено, как природа открывает «огненные врата в ад».

Другие подписчики метеоролога шутки не оценили и начали жалеть попавшее под удар молнии дерево. «Бедное деревце», — посочувствовал один из них.

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