H&M назвал дату открытия флагманского магазина в центре Москвы

Флагманский магазин шведского масс-маркетного бренда H&M в центре Москвы начнет работать 27 мая. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 26 апреля. За день до официального открытия в магазине состоится закрытая вечеринка, специальными гостями которой станут Наталья Водянова и Дима Билан.

«Благодаря вашим покупкам, сделанным в первые дни работы магазина, 50 процентов от собранных средств будут перечислены в Фонд "Обнаженные сердца" на развитие проектов в области образования», — сказала Водянова.

Об открытии магазина стало известно в начале апреля. Там будут представлены коллекции одежды, обуви и аксессуаров.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года бренд создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain.

