На западе столицы расстреляли перегонщика машин

На Студенческой улице в Москве неизвестный в маске расстрелял прохожего. Об этом «Ленте.ру»рассказали в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК).

Про предварительным данным, днем 26 апреля 2017 года вблизи жилого дома на Студенческой улице неизвестный в маске напал на мужчину и произвел в него несколько выстрелов из пистолета. Раненый доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Стрелявший скрылся, идет его активный розыск, сообщила представитель ведомства.

Она уточнила, что по факту уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что раненый находится без сознания. «Личность его установлена, по предварительным данным он перегонял машины из зарубежья в РФ. Причины покушения устанвливаются», — рассказал собеседник издания.

28 марта на Осенней улице неизвестный расстрелял 42-летнего Николая Волкова, директора ремонтно-строительного управления МВД России. Нападавшего ищут.