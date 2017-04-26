Южная Корея назвала сроки полного развертывания американской системы ПРО

Сеул подтвердил начало развертывания американской противоракетной системы THAAD, уточнив, что полностью она будет собрана до конца 2017 года. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

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Военные подтвердили, что некоторые элементы системы уже были доставлены на место дислокации в южной части страны. Агентство «Ёнхап» выяснило, что шесть фур ночью привезли в уезд Сонджу провинции Кенсан-Пукто радар Х-диапазона и другое оборудование.

Противники размещения системы ПРО сопровождали автоколонну по пути следования. В руках они держали плакаты «Нет THHAD, нет войне» и «Эй, США! Вы друзья или оккупанты?» Позднее сотни жителей Сонджу вступили в столкновения с полицией. Они уверены, что их сельскохозяйственный регион после размещения противоракет станет приоритетной целью для северокорейского баллистического оружия.

В феврале стало известно, что власти Южной Кореи выделили для системы THAAD территорию гольф-клуба.

Высокотехнологичная система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея THAAD будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.