В России нашелся потомок захороненного в Турции русского офицера

Российский журналист, основатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов уверен, что российский офицер, чье захоронение найдено в городе Ардаган (центр одноименной провинции) на востоке Турции, — это его прапрадед Василий Гейман. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Акимова, он длительное время изучал историю жизни своего предка-генерала, участвовавшего в Кавказских и Русско-турецкой войнах. «Василий Гейман прошел со своей армией до турецкой провинции Карс. Там в 1878 году он умер от тифа. Есть исторические источники, указывающие место его захоронения в Ардагане, городе, который был им взят в конце 1877 года по пути в Карс», — рассказал журналист. В частности, оно описывается в книге 1913 года «Некрополи нескольких мест Кавказа» Чернопятова В.И..

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Еще один довод Акимова в пользу того, что в Турции нашли именно его прапрадеда — в тех местах российских генералов было «максимум один или два на всю провинцию».

Основатель LavkaLavka назвал ошибкой предположение турецкой стороны о том, что найденные останки принадлежат простому капитану. «Во-первых, на фотографиях четко видны эполеты, какие были только у генералов. Во-вторых, найденные на форме три звезды свидетельствуют, что это генерал-лейтенант, а не капитан (они не носили звезд — прим. «Ленты.ру»)», — считает он.

То, что его высокопоставленного предка не вывезли для похорон в Россию, Акимов объясняет эпидемией тифа, а также тем, что Ардаган — главное место его боевой славы. Кроме того, по итогам Русско-турецкой войны эти территории отошли к России.

Журналист добавил, что запросил информацию из московского Военно-исторического архива. 10 мая ему выдадут необходимый формуляр о захоронении Геймана. «Нужно в конце концов добиться проведения анализа ДНК», — добавил Акимов. В случае если родство с генералом из Ардагана будет установлено, он намерен добиваться переправки его останков в Россию.

Гроб с православной символикой и останками мужчины в военной форме был обнаружен на стройке в Ардагане 26 апреля. Его передали на хранение в исторический музей соседней провинции Карс. В учреждении заявили, что тело, предположительно, принадлежит капитану русской армии, жившему около 140 лет назад — в период Русско-турецкой войны.