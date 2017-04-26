На турецкой стройке обнаружили останки российского генерала

На стройке в турецкой провинции Ардаган, расположенной на востоке страны, был обнаружен гроб с останками мужчины в военной форме. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Hürriyet Daily News.

Представители музея Карса предполагают, что это генерал русской армии. Как отмечает издание, он жил около 140 лет назад, в период русско-турецкой войны.

Сообщается также, что вначале останки изучат представители турецкой прокуратуры, а потом их передадут в музей Карса.

В 1877-1878 годах состоялась война между Российской и Османской империями, вызванная подъемом национально-освободительного движения на Балканах. В марте 1878 года стороны подписали Сан-Стефанский мирный договор, согласно которому России отходил Карс, Ардаган, Батум и Баязет, а также Южная Бессарабия. Болгария и Босния и Герцеговина получали широкую автономию, а Сербия, Черногория и Румыния — независимость. Помимо этого, Османская империя обязывалась выплатить контрибуцию в размере 310 миллионов рублей.

Условия договора, вызвавшие негативную реакцию западноевропейских стран, пересмотрели на международном конгрессе в Берлине. В результате Сан-Стефанский договор был заменен невыгодным для Российской империи Берлинским трактатом.