В турецком музее рассказали про найденные на стройке останки русского офицера

Мужчина в военной форме, останки которого нашли на стройке на востоке Турции, был российским капитаном, а не генералом. Об этом рассказал Неджеттин Алп, директор исторического музея провинции Карс, передает в четверг, 27 апреля, агентство «Анадолу».

По его словам, предварительный анализ позволил установить, что офицер, предположительно, служил на территории Карса и Ардагана и погиб в период Русско-Турецкой войны в 1877-1878 годах. На его звание — капитан гарнизона — указывают три звезды и цифра 20 на форме, отметил Алп.

Директор музея также рассказал, что останки военнослужащего обнаружены в подземном склепе в квартале Карагёль на севере города Ардаган. Строители нашли их при рытье котлована для жилого здания. При этом часть трупа, погребенного прямо в униформе, не разложилась.

Алп добавил, что останки переданы на хранение в исторический музей Карса, а их дальнейшую судьбу будет решать Министерство культуры и туризма Турции.

О находке стало известно 26 апреля. Представители музея Карса предполагали, что это генерал русской армии.

В 1877-1878 годах произошла война между Российской и Османской империями, вызванная подъемом национально-освободительного движения на Балканах. В марте 1878 года стороны подписали Сан-Стефанский мирный договор, условия которого вызвали негативную реакцию западноевропейских стран и были пересмотрены на международном конгрессе в Берлине. В результате он был заменен невыгодным для Российской империи Берлинским трактатом.