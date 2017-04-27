Пол Верховен снимет эротическую драму о монахине-лесбиянке

Нидерландско-американский режиссер Пол Верховен займется съемками эротического фильма «Пресвятая дева» (Blessed Virgin). Об этом сообщает Variety.

Драма будет основана на реальной истории монахини-лесбиянки.

Главную роль исполнит бельгийская актриса Виржини Эфира, которая ранее снялась в психологическом триллере режиссера «Она».

К команде также присоединится продюсер Саид Бен Саид, который тоже работал над картиной «Она».

В центре сюжета — монахиня, жившая в XVII веке, которая пыталась избавиться от посещавших ее религиозных и эротических видений. Ее компаньонка, которая должна была помочь преодолеть недуг, становится любовницей героини.

Литературной основой ленты станет книга «Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» историка Джудит С. Браун.

— Saïd Ben Saïd (@saidbensaid66) 25 апреля 2017, 20:40

На счету Верховена такие эротические проекты, как «Основной инстинкт» и «Турецкие наслаждения».