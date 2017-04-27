Пол Верховен снимет эротическую драму о монахине-лесбиянке

Нидерландско-американский режиссер Пол Верховен займется съемками эротического фильма «Пресвятая дева» (Blessed Virgin). Об этом сообщает Variety.
Драма будет основана на реальной истории монахини-лесбиянки.
Главную роль исполнит бельгийская актриса Виржини Эфира, которая ранее снялась в психологическом триллере режиссера «Она».
К команде также присоединится продюсер Саид Бен Саид, который тоже работал над картиной «Она».
В центре сюжета — монахиня, жившая в XVII веке, которая пыталась избавиться от посещавших ее религиозных и эротических видений. Ее компаньонка, которая должна была помочь преодолеть недуг, становится любовницей героини.
Литературной основой ленты станет книга «Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» историка Джудит С. Браун.
На счету Верховена такие эротические проекты, как «Основной инстинкт» и «Турецкие наслаждения».