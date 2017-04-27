Сингапурский бренд разработал доступные часы для погружения на 500 метров

Сингапурский бренд BOLDR разработал доступные часы Odyssey, выдерживающие давление на глубине до 500 метров под водой. Об этом сообщает Worn&Wound.

Финансирование проекта Odyssey осуществляется методом краудфандинга через платформу Kickstarter. В часах используется механизм Seiko NH35A, запас хода — около 42 часов. Диаметр корпуса — 45,5 миллиметров; внешний вид разработан австралийским дизайнером Эшвином Ройеном. На боковой стороне корпуса имеется клапан для декомпрессии после погружения. Задняя крышка закреплена на шести винтах.

Фото: Boldr 1 /5

Часы будут доступны в трех вариантах оформления (черный, серо-стальной или белый корпус), экземпляр обойдется инвестору проекта в 283 доллара. Предполагается, что заказчики получат часы в сентябре 2017 года.

BOLDR — сингапурский стартап, занимающийся выпуском часов. Согласно информации на сайте фирмы, целью ее основателей является производство доступных часов высокого качества. Производство финансируется методом краудфандинга. В прошлом году марка выпустила свои первые часы — кварцево-механический хронограф Journey, стоящий 259-299 долларов.