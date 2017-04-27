В Австралии судья похвалила драгдилера за хорошую бизнес-модель

В австралийском штате Квинсленд судья Энн Лайонс (Ann Lyons) при вынесении приговора похвалила наркодилера за хорошее ведение бизнеса. Об этом сообщает Sunshine Coast Daily.

Задержанный в июне 2015 года за хранение и распространение наркотиков 18-летний Броуди Гэри Саттерли (Brodie Gary Satterley) в течение месяца продавал метамфетамин. Как стало известно судье, при этом молодой человек предлагал скидки «клиентам» и возвращал деньги в случае жалоб на качество товара. Австралиец также составлял прейскурант, следил за отзывами, рекламировал «качественный продукт» и устраивал встречи для обсуждения бизнес-стратегий.

Как отметила Лайонс, Саттерли продемонстрировал «неплохие навыки». «Это, естественно, был не лучший бизнес, но хорошая бизнес-модель», — сказала она. Судья предположила, что обвиняемый мог бы добиться успеха в легальном предпринимательстве благодаря своим умственным способностям.

Лайонс приговорила драгдилера к трем годам тюрьмы, но тут же освободила его условно-досрочно. Она объяснила свое решение тем, что за два года судебного разбирательства Саттерли не употреблял наркотики и не нарушал закон.

Судья посоветовала подростку использовать УДО как шанс заняться учебой и добиться чего-нибудь в жизни. Она попросила Броуди больше не возвращаться на скамью подсудимых.

