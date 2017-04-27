Право на предоставление гражданства предложили оставить за президентом и МВД

Депутат Госдумы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев разработал законопроект, лишающий дипломатические представительства и консульские учреждения права предоставлять российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 27 апреля. В думской базе законодательной деятельности документ пока не зарегистрирован.

«Мы разрешаем консульствам и диппредставительствам собирать заявления о гражданстве, но проверять и давать окончательное решение на предоставление гражданства сможет только МВД», — объяснил свою инициативу Журавлев, добавив, что такое право также сохранится за главой государства.

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При этом депутат предлагает сохранить за дипломатическими представительствами право лишать гражданства. В пояснительной записке к документу, которая имеется в распоряжении агентства, отмечается, что предлагаемые поправки не противоречит договору о Евразийском экономическом союзе и другим международным договорам, в которых участвует Россия.

21 апреля в Госдуму был повторно внесен законопроект, позволяющий отменять решение о предоставлении российского гражданства за террористическую деятельность. Предыдущая версия проекта закона, разработанная лидерами думских фракций, была отозвана. Нарекания, в частности, вызвал пункт законопроекта, касающийся возможности лишения человека гражданства.

Предоставлять российское гражданство, согласно действующему законодательству, могут президент, МВД и МИД.

