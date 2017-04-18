Внефракционным депутатам Госдумы дали время для выступлений

Внефракционные депутаты Госдумы Рифат Шайхутдинов и Алексей Журавлев смогут выступать с трибуны нижней палаты парламента раз в два месяца, сообщил первый вице-спикер Думы Иван Мельников. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 18 апреля.

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«Они обратились с просьбой дать им тоже время для выступления утром по вопросам, носящим социально-экономический характер. Мы приняли решение, что раз в два месяца они будут по пять минут выступать утром, до заседания Госдумы», — объяснил Мельников.

Он напомнил, что в Госдуме в начале заседания выступают представители фракций, каждому из них отводится по 10 минут.

21 марта Мельников сообщил, что рабочая группа по совершенствованию законотворческой деятельности Госдумы предлагает депутатам обсуждать свои инициативы перед их внесением в парламентских фракциях.

В Госдуме седьмого созыва сформировано четыре фракции. В фракцию «Единой России» входят 343 депутата, КПРФ — 42, либерал-демократов — 39, «Справедливой России» — 23. Вне фракций остались Журавлев и Шайхутдинов.